Во время презентации процессоров Tiger Lake 11-го поколения компания Intel анонсировала программу брендирования Intel Evo для маркировки ноутбуков премиум-класса, которые соответствуют ряду требований к производительности. Еще одним новшеством стала смена фирменного логотипа компании, которая произошла в третий раз за всю ее историю компании и впервые за 14 лет.

На презентации, Intel также представил и "ремикс" знаменитого звукового сигнала, используемого в рекламе фирменной продукции.

Интересно Apple готовит альтернативу видеокартам AMD и NVIDIA

Intel Evo

В рамках этой инициативы производители ноутбуков будут ориентироваться на заданные стандарты, такие как быстрая загрузка, длительное время автономной работы (не менее 9 часов при разрешении дисплея Full HD), выход из спящего режима менее чем за одну секунду, быструю зарядку ( 4 часа автономности после 30 минут зарядки) и другие.

Для получения "награды", которая призвана помочь покупателям выбрать актуальный лэптоп, новинки также должны поддерживать стандарты Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6 (Gig+). Все ноутбуки с логотипом Evo будут построены на базе процессоров Intel Core i5 или i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe.

Требования Intel Evo для производителей

Модели с поддержкой Intel Evo

Уже к концу 2020 года ожидается выпуск более 20 ноутбуков со знаком Evo, включая уже анонсированные:

Acer Swift 5;

Asus Zenbook Flip S;

Lenovo Yoga 9i;

Samsung Galaxy Book Flex 5G.

Обновленный логотип и звучание

В ходе фирменной презентации Intel также продемонстрировала обновленный логотип компании. Посвященный его созданию видеоролик позволяет оценить, как менялась знаменитая надпись с 1969 года до наших дней, а в конце минутного видеоряда можно прослушать обновленный звук из пяти нот, который стал визитной карточкой рекламных роликов бренда.

Видео обновленного лого и звука: