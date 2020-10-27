Вслед за компанией Sony, которая недавно показала интерфейс PlayStation 5, Microsoft сделала и свой ход. Корпорация тоже решила продемонстрировать визуальную оболочку Xbox Series X/S, правда, изменилось по сравнению с текущим видом немного.

Интерфейс консолей Xbox Series X/S очень похож на тот, который был в Xbox One, разве что некоторые элементы расположены на экране несколько по-другому, сообщает 24 канал.

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Что изменилось в интерфейсе

Самое важное нововведение обновленного дизайна – это возможность включить динамическую тему и даже выбрать для нее цвет. Появится она только на консолях нового поколения, на One такой фишки ждать не стоит.

Интерфейс Xbox Series X/S, видео:

Кроме того, в ролике еще раз напомнили о важнейших функциях Xbox Series X/S: