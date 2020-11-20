От поддержки Flash Player отказались не только разработчики браузеров, но и сама компания Adobe. Уже совсем скоро пользователи не смогут воспроизводить анимации, видео и игры, созданные с его помощью. Сохранить "наследие интернета" для будущих поколений пользователей взялись представители ресурса Internet Archives, которые объявили о создании цифрового музея для некогда культового Flash-контента.

Почему отказываются от Flash

Основной причиной, по которой разработчики решили полностью отказаться от Flash, стало большое количество уязвимостей, сообщает 24 канал. Однако за 20 лет развития технологии в сети появился целый пласт игр, видеороликов и сайтов, которые активно ее используют.

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Отказ от поддержки Flash всеми браузерами может привести к полной потере созданного за годы "наследия", но руководство Internet Archives заявило, что сохранит большинство страниц с некогда популярными анимациями и играми.



Internet Archives сбережет наследие Flash

Как все будет работать

Для воспроизведения такого контента Internet Archives будет использовать эмулятор Ruffle, который все еще находится в разработке. Официально Flash будет забыт уже в конце 2020 года. На смену ему придет HTML5, но для ценителей классики двери Internet Archives, по словам разработчиков сервиса, всегда останутся открытыми.