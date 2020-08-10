В день выборов в Беларуси происходили перебои с интернетом. Некоторые соцсети вообще перестали работать. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проблемы возникли из-за внешнего вмешательства из других стран.

Лукашенко уверяет, что власть никоим образом не причастна к проблемам с интернетом, передает РИА Новости.

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Также СМИ сообщают, что белорусские специалисты работают над тем, чтобы выяснить, откуда именно якобы происходило блокирование интернета.

Что известно о блокировании интернета

Проблемы с доступом к интернету в Беларуси начались 9 августа около 8 утра. Это совпало с началом голосования на выборах. СМИ предполагали, что это могло быть связано с большой нагрузкой из-за выборов.

При этом в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты Беларуси заявили, что государственные ресурсы подверглись хакерской DDOS-атаке. Якобы, именно поэтому и возникли перебои с интернетом.

Как известно, выборы президента в Беларуси привели к массовым протестам. В ночь на 10 августа произошли столкновения с полицией. Среди митингующих есть раненые, СМИ говорят о нескольких погибших.