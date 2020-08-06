Интернет от Интертелеком исчезнет в 9 областях: в чем причина
Интернет-провайдер Интертелеком ограничивает предоставление услуг в 9 областях Украины. Компания прекращает работу в ряде областей уже через месяц – 1 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе компании. В частности, провайдер прекратит предоставлять свои услуги в следующих областях:
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- Волынская
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Львовская
- Тернопольская
- Ровненская
- Черновицкая
- Донецкая
- Луганская
Причина
Как пояснили в компании, причиной стала эпидемия коронавируса и введенный карантин. В связи с этим компания была вынуждена пересмотреть свою стратегию развития.
Там добавили, что искали инвестора для развертывания сетей LTE (стандарт 4G), однако "ситуация с карантинными ограничениями, не позволила достичь договоренности с заинтересованными инвесторами и своевременно оплатить стоимость лицензии на использование технологии LTE".
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Поэтому в компании решили отказаться от части радиочастотного спектра и сконцентрироваться на регионах с большой концентрацией аудитории.