SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту сотни спутников, и начала предоставлять услуги интернет-доступа на севере США и юге Канады в тестовом режиме. Ранние тесты показали скорость около 150 Мбит/с на загрузку и 15 Мбит/с на выдачу. Но скорость может быть лучше и команда Илона Маска уже над этим работает.

Группа инженеров SpaceX недавно ответила на некоторые вопросы сообщества в рамках сеанса вопросов Reddit AMA. Из ответов стало понятно, что компания работает над системой лазерной связи между спутниками, которая положительно повлияет на скорость спутникового интернета.

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Скорость передачи

Актуальная проблема спутникового интернета от Starlink – задержки, связанные с передачей данных из космоса и обратно. Однако в SpaceX уверены, что это не будет проблемой благодаря космическим лазерам.

Скорость света в вакууме выше, чем в оптоволокне, поэтому космические лазеры имеют высокий потенциал для каналов с малой задержкой. Они также позволят нам обслуживать пользователей, где спутники не могут видеть наземную антенну шлюза – например, над океаном и в регионах, плохо покрытых волоконно-оптическими линиями,

– сказали в SpaceX.

Инженер SpaceX также сказал, что в начале этого года команда провела увлекательные испытания с использованием прототипов космических лазеров на двух спутниках Starlink. Они позволили передавать гигабайты данных в секунду. Однако задача состоит в том, чтобы снизить стоимость космических лазеров, а также проводить их в большом количестве и при этом делать это быстро.

Ограничение трафика

Один из наиболее актуальных вопросов касался ограничений трафика. Провайдер спутникового интернета Comcast постоянно критикуют за введение ограничений для миллионов клиентов на северо-востоке США на объем передаваемых данных в 1,2 Тбайт в месяц на пользователя. Пользователей интересует, будет ли Starlink вводить аналогичные ограничения по объему трафика.

Хорошей новостью является то, что в настоящее время при бета-тестировании Starlink таких ограничений нет. Инженеры отмечают, что компания стремится сохранить такой же подход и в будущем, но в то же время возможности ограничения трафика не исключают.

В общем, мы действительно не хотим вводить неприятные ограничения на объем данных, с которыми люди сталкивались в прошлом при работе со спутниковым интернетом. Тем не менее, нам, возможно, придется пойти на какие-то меры в будущем, чтобы предотвратить злоупотребление и просто убедиться, что все остальные получают качественные услуги,

– отметил инженер SpaceX.