Управление по вопросам инноваций, науки и экономического развития Канады (ISED) официально заявило о том, что SpaceX получила разрешение на предоставление услуг по подключению канадцев к высокоскоростному интернету с помощью Starlink.

Информация об одобрении работы Starlink в Канаде появилась в официальном твиттер ведомства.

Интересно Спутниковый интернет Starlink: отзывы бетатестером и новые фото оборудования

.@SpaceX is joining the effort to help get Canadians connected to high-speed Internet!



Regulatory approval for the @SpaceXStarlink low Earth orbit satellite constellation has been granted! — ISED (@ISED_CA) November 6, 2020

Что это дает

В конце октября этого года SpaceX получила лицензию на базовые международные телекоммуникационные услуги (BITS) от Канадской комиссии по радио, телевидению и телекоммуникациях (CRTC).

Теперь с этой лицензией и разрешением ISED компания Starlink может официально начать предоставлять пользователям услуги по предоставлению спутниковой широкополосной связи в части страны к северу от границы с США.



Starlink заработает в Канаде, пока в пределах действия станций установленных в США

Сейчас есть ограничения по предоставлению сервиса в Канаде – доступ будет возможен там, где есть сигнал от наземных станций Starlink, расположенных в США.

Когда Starlink заработает в Европе

3 ноября 2020 Маск рассказал в Twitter, что еще несколько тысяч приглашений для участия в бета-тестировании Starlink будет отправлено пользователям в США и Канаде. Также Маск объяснил, что пользователи из европейских стран получат доступ к бета-тестированию сервиса сразу, как только будет получено одобрение европейских регуляторов.

Starlink ожидает положительного решения от стран Евросоюза по этому вопросу в феврале или марте 2021 года.