Уже в феврале NASA планирует высадить на Красной планете Новый марсоход. Если все пойдет по плану, марсоход Perseverance, оснащенный набором различных научных инструментов, откроет новую страницу исследований. О том, каково это на самом деле — управлять роботом, находящимся за многие миллионы километров от Земли, — рассказал инженер NASA Эван Хильгеманн.

Эван Хильгеманн присоединился к команде инженеров, управляющих марсоходом Curiosity, в прошлом году. Он работает на Марсе уже более 8 лет. Издание Medium поговорило с инженером, и узнало как это – управлять марсоходом.

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Что известно

Для передачи сигнала между Землей и Марсом требуется около 22 минут. Это создает большие неудобства в управлении. Поэтому Perseverance придется выполнять многие задачи самостоятельно. Однако, объясняет Хильгеманн, большое количество действий, к которым прибегает ровер, "на самом деле жестко заскриптовано и запланировано еще заранее на Земле".

Perseverance оснащен несколькими 3D-камерами, которые позволят ему снимать ближнее и дальнее окружение. Благодаря данным с этих навигационных камер команды на Земле смогут воссоздать среду, по которой будет передвигаться марсоход.



Оснащение марсохода Perseverance / Фото Medium

На инженеров будет возложена задача по избежанию проблем, с которыми потенциально может столкнуться новый марсоход в ходе его передвижения по поверхности планеты.

Подвеска марсохода может справляться с передвижением машины по камням высотой несколько сантиметров. Более крупные же объекты нужно осторожно объехать. Кроме того, роботу необходимо будет избегать участков с мелкими камнями и шаткой поверхностью, чтобы случайно в них не застрять.

У команды есть несколько способов для управления марсоходом. Например, в режиме "слепого вождения" на ровер будут передаваться списки команд и инструкций для его дальнейших действий. Также возможен режим "визуальной одометрии", когда машина передвигается и останавливается через каждый метр пути, фотографирует окружение и отправляю данные на Землю, где компьютер решает – безопасно ли двигаться дальше по этому маршруту. Самый простой способ – "автонавигация". Она позволит Perseverance передвигаться в полностью автономном режиме.

Поскольку в режиме автонавигации машине необходимо часто останавливаться для создания изображений и анализа данных, этот режим на самом деле является самым медленным. Например, при использовании автонава ровер Curiosity покрывает всего около 30 метров марсианской поверхности в час,

– объясняет Хильгеманн.

В случае успешной высадки на Красную планету марсоход довольно быстро приступит к своей исследовательской миссии по поиску доказательств жизни на Марсе в прошлом. Благодаря ряду усовершенствований в его системе навигации, в которой применяются отдельный компьютер и современные алгоритмы, Perseverance сможет передвигаться по Красной планете как минимум в два раза быстрее, чем Curiosity, говорит Хильгеманн.

Одной из важнейших задач нового марсохода станет сбор самых интересных образцов марсианского грунта для их дальнейшей транспортировки на Землю в ходе будущих миссий на Марс.