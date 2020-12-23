27-летний инженер из Техаса Райан Сааведра создал бионическую руку стоимостью менее 700 долларов, которая использует искусственный интеллект и недорогие компоненты. Аналоги стоят до 150 000 долларов.

Созданный протез получил название GARA ("Глобально доступная роботизированная рука"). Он измеряет электрическую активность мышечной ткани методом электромиографии (ЭМГ) и использует искусственный интеллект для прогнозирования движений рук, рассказывает Daily Mail.

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Что известно

Когда мы решаем переместить любую часть своего тела, мозг посылает электрический сигнал в необходимые группы мышц. ИИ использует сигналы для предсказания движения, которое пытается сделать пользователь, и переводит его в механическое движение руки.



Рабочий прототип бионического протеза / Фото Ryan Saavedra

Я узнал, что эти устройства могут стоить от 10 до 150 тысяч долларов. Мне, как инженеру, знакомому с их компонентами, это показалось неправильным. Я решил попытаться узнать как можно больше о бионических протезах и построить их с гораздо меньшими затратами,

– сказал Сааведра.

GARA может легко и точно брать и использовать большинство предметов, а встроенные системы обратной связи позволяют пользователю чувствовать, насколько сильно или слабо он держит предмет.

Проект занял второе место на симпозиуме UTSA Technology Symposium, где студенты применяют все знания, полученные ими за три года в колледже.

Позже Сааведра познакомился с Райаном Дэвисом, армейским рейнджером, который потерял руку в Афганистане. Дэвис испытал разработку.

Смотреть, как моё устройство успешно работает, и увидеть улыбку, которую он вызывает на чьем-то лице, очень много значило для меня,

– сказал Сааведра.

После этой встречи инженер решил создать свою фирму. Компания Сааведры Alt-Bionics уже создала прототип, производство которого стоит менее 700 долларов. Сейчас новая компания работает над коммерциализацией устройства. Стартап будет производить бионические руки для людей с ампутацией ниже локтя или врожденными заболеваниями. Позже хотят расширить свою деятельность в других областях протезирования.