В Массачусетском технологическом институте запустили новый проект "RoboGrammar" для устранения базовых ошибок при создании роботов. Новый ИИ учит людей и учится сам, как создавать самые эффективные машины.

Когда дело доходит до проектирования роботов, люди постоянно прибегают к клише. Например, мы автоматически считаем, что ходячий робот должен быть четвероногим, потому что с детства видим живых существ с четырьмя лапами. И в прямом смысле не представляем, куда и зачем пристроить пятую ногу, а вот ИИ может это сделать с большой эффективностью. Или вовсе предложить комбинацию из ног, колес и крыльев, рассказывают создатели на сайте RoboGrammar.

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Что известно

Весь процесс конструирования проходит в три этапа. Сначала алгоритм собирает информацию о местности, по которой будет передвигаться робот, и о доступных деталях для его сборки. Далее генерирует вариации дизайн-концептов конструкции на основе вводных данных. После этого запускается Model Predictive Control, который тестирует проекты на виртуальной полосе препятствий, чтобы оценить их параметры проходимости.

RoboGrammar не создает роботов в прямом смысле, он даже не проектирует конкретные конструкции. Этот ИИ оценивает варианты решения поставленной задачи, чтобы подсказать инженерам, в каком направлении двигаться. Точнее, помочь им избежать ошибок.