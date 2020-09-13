3D-принтеры становятся доступнее с каждым годом. С их помощью можно напечатать объекты практически любой формы, какие только можно представить, а вот размеры итоговой продукции сильно ограничены размерами самой установки. Компания Creality скрестила 3D-принтер с беговой дорожкой, что позволяет печатать вещи больших размеров при относительно компактных габаритах самого устройства.

Creality уже успела выпустить несколько популярных среди энтузиастов моделей 3D-принтеров, но новый CR-30 с ременной передачей кажется одной из самых перспективных разработок компании, сообщает Fabbaloo. Важно отметить, что подобные устройства уже присутствуют на рынке, но они все еще не столь распространены, как более традиционные модели, чем вызывают повышенный интерес.

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Особенности принтера

Главной отличительной чертой принтеров с ременной передачей можно назвать их концепцию печати. Так, обычный 3D-принтер имеет подвижную головку и неподвижный лоток. В новом CR-30 все наоборот: готовая деталь располагается на движущейся ленте, что позволяет создавать крупные объекты без необходимости приобретать для этих целей громоздкие устройства.

Видео принтера CR-30:

С помощью такого принтера печать можно сделать буквально непрерывной, создавая предметы любой длины. Пока что производитель раскрыл лишь часть технических характеристик новинки:

Высота слоя: 0,200 мм

Диаметр сопла: 0,4 мм

Скорость печати: 40 мм/с

Датчик нити накаливания

Возможна установка катушек большого размера

Цена и сроки поступления нового 3D-принтера в продажу пока не объявлены.