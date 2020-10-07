Шведские инженеры создали инновационный проект корабля. Он будет спущен на воду в 2024 году и будет транспортировать несколько тысяч машин за один рейс.

Разработкой занимались специалисты Королевского технологического института в Стокгольме в сотрудничестве с несколькими коммерческими компаниями. Судно называется wPCC – wind Powered Car Carrier. Оно сможет перевозить через океан семь тысяч автомобилей за один рейс, почти не оставляя после себя вредных выбросов, сообщает сайт Walleniusmarine.

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Детали проекта

Для движения wPCC будет использовать энергию ветра. Поэтому у судна есть несколько парусов высотой 80 метров. Однако и обычные двигатели также установят – они будут использоваться для захода в порт и маневрирования. Соответственно, выбросы в атмосферу будут на 90% меньше.

Средства на разработку в размере трех миллионов долларов выделило Шведское транспортное управление. Корабль планируют спустить на воду уже в 2024 году.

Новый корабль спустят на воду через четыре года / фото oceanbirdwallenius.com

Конечно, парусное судно будет перевозить груз медленнее, чем другие аналогичные суда с двигателями. Однако разница во времени небольшая. WPCC способен пересечь Атлантику за 12 дней, а среднее время такого рейса для судов с двигателями составляет 7 суток.

Разработчики хотят показать, что судоходство с минимальными или даже нулевыми выбросами вредных веществ возможно с использованием энергии ветра.

Нам не обязательно ждать до 2050 года, чтобы достичь цели Международной морской организации по сокращению выбросов парниковых газов на 50%,

– говорят специалисты компании SSPA, участвующие в проекте.