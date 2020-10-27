Частенько в фантастических фильмах можно увидеть автомобили будущего, способные отображать множество информации прямо на лобовом стекле. Британский стартап Envisics рассказал о новой технологии, что позволяет таким же образом выводить голографические изображения перед водителем.

По словам представителей британской компании Envisics, существующие аналоги дополненной реальности сталкиваются с проблемой низкой четкости изображения. Картинку сложно рассмотреть, что делает технологию неэффективной. Новая разработка функционирует в самых экстремальных условиях, сообщает 24 канал.

Интересно Немецкие инженеры показали универсальный электрокар будущего

Как будет работать система

С помощью голограммы на базе искусственного интеллекта водитель получит указания на объекты, представляющие опасность на дороге. Это могут быть пешеходы, транспортные средства на обочине, велосипедисты или повороты.

Envisics объясняет, что визуальные эффекты могут быть видны на расстоянии 20 метров от машины и до линии горизонта. При этом главным отличием от существующих прототипов является не просто использование 2D-изображений, а трансформация их в полноценную трехмерную картинку с помощью голографического модулятора. Он имитирует движение света в пространстве, в результате изображение отражается от лобового стекла, становясь видимым.

Демонстрация работы дополненной реальности для авто, видео:

Технология уже заинтересовала многие крупные бренды, среди которых значатся Hyundai Mobis, GM Ventures, SAIC Motor и Van Tuyl Companies. На данный момент разработки Envisics используются в автомобилях Jaguar Land Rover.

Сейчас это всего лишь упрощенная версия, компания обещает подготовить полноценную систему к 2025 году. По словам представителей британской компании, все дополнительное оборудование производителям придется ставить самим, поскольку Envisics предлагает исключительно технологию.