Технология превращения углекислого газа в кислород с помощью фотосинтеза, свойственного растениям, вызывает повышенный интерес среди научного сообщества. Одна из последних разработок основана на беспроводных фотопленках, которые превращают диоксид углерода под действием солнечного света в чистое топливо.

Ученые Кембриджского университета разработали беспроводные устройства, заполненные фотокатализатором, сообщает New Atlas. Предполагается, что подобная технология ляжет в основу гигантских энергетических ферм будущего.

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Особенности технологии

Ранее ученые уже предлагали прототип искусственного листа, превращающего солнечный свет и воду в топливо. На тот момент это был газ, состоящий из оксида углерода и водорода, а в основе технологии лежали перовскитовые поглотители света. Новая разработка основана на фотокатализаторах, каждый из которых встроен в отдельный лист. Главными особенностями новой технологии ученые называют низкую стоимость, простоту изготовления и отсутствие побочных продуктов.



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В ходе испытаний удалось добиться превращения солнечного света, углекислого газа и воды в кислород и муравьиную кислоту. В отличие от газа, ее легко хранить и можно использовать как топливо или как строительный блок для водорода. Для демонстрации технологии был создан лист площадью 20 см2. По словам исследователей, они могут легко масштабировать технологию, создавая экологически чистые солнечные фермы.

Планы на будущее

Одним из преимуществ нового метода называется практически безотходный процесс. Несмотря на подобные успехи, команда не намерена останавливаться на достигнутом. В планах – улучшение энергоэффективности и эксперименты с катализаторами, способными производить различные типы солнечного топлива.