Самые маленькие батарейки весят в 10-20 раз больше, чем обычный жук. Это делает невозможным создание полноценных миниатюрных роботов с использованием традиционных аккумуляторов. Американские ученые сделали прорыв, соорудив устройство весом всего 88 мг, что использует для движения спирт и систему "мышц".

Микробот RoBeetle был создан командой исследователей из Университета Южной Калифорнии. Несмотря на свои крошечные размеры и вес, он способен перемещаться по разным поверхностям, передвигаться под наклоном и переносить грузы на спине, рассказывает Tech Xplore.

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Первый прототип способен функционировать в течение двух часов, удерживая на спине груз в 2,6 раза больше собственного веса. По словам исследователей, самый маленький робот, работающий от батарей, весит один грамм и работает около 12 минут.

Особенности микробота

Главным прорывом стала "мышечная" система на основе жидкого топлива (метанола), обладающая в 10 раз большей плотностью хранения энергии, чем традиционная батарейка такого же веса. Мышцы созданы из никель-титанового сплава, также известного как нитинол, обладающий свойством сжимания при нагревании. Синтетический материал покрыли платиновым порошком, действующим как катализатор горения паров метанола. В процессе нагревания и охлаждения метанола происходит сокращение мышц, приводящих робота в движение.

Сами исследователи указывают, что устройство еще нуждается в значительных улучшениях и пока не готово к коммерческому использованию. Например, робот ограничен непрерывным поступательным движением, а исключение электроники из уравнения снижает его способность выполнять сложные задачи.

Видео демонстрирует работу микробота RoBeetle:

Ранее инженеры из Гарварда сделали крошечного робота-таракана, способного перемещаться на огромной для своих размеров скорости. Предполагается, что в будущем таких миниатюрных роботов можно будет использовать для мониторинга окружающей среды, выполнения поисково-спасательных операций, инспекции инфраструктуры и искусственного опыления цветов.