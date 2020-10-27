Специалисты по материаловедению из Швейцарии разработали материал со свойствами люминесцентного концентратора солнечного излучения. Материал можно нашить на брюки или куртку и использовать для питания различных электронных гаджетов.

Ученым из Высшей технической школы и лаборатории Empa удалось изготовили такой материал, пишет Phys.org. Они взяли за основу полимер APCN, из которого делают силикон-гидрогелевые контактные линзы. Особенность в том, что полимер стабилен, гибок и проницаем для воздуха и водяного пара. Кроме того он может соединяться с двумя люминесцентными материалами и обеспечивать их взаимодействие.

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Как это работает

Материалы способны использовать косвенный или рассеянный свет для генерации электроэнергии. Они содержат особые люминесцентные частицы, концентрирующие солнечное излучение (LSC). Их задача – фокусировать лучи и направлять их на фотоэлемент, который преобразует свет в электричество. Однако, современные LSC – это жесткие компоненты, не обладающие достаточной гибкостью или воздухопроницаемостью, чтобы их можно было использовать для нанесения на текстиль.

Объединив два люминесцентных материала с гелем, исследователи превратили их в гибкий солнечный концентратор, способный, как и аналогичные аппараты большего размера, улавливать свет более широкого спектра, чем позволяет современная фотовольтаика. Новые концентраторы можно наносить на ткань, не делая ее жесткой и ломкой. Также они не мешают ткани "дышать", не задерживая влагу.

Что такое фотовольтаика?

Это метод генерации электроэнергии путем преобразования энергии солнечного излучения в постоянный электрический ток с использованием полупроводниковых материалов, которые проявляют фотоэлектрический эффект.

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В будущем подобные материалы позволят людям получать энергию прямо от одежды. Куртки и джинсы, покрытые миниатюрными панелями, улавливающими солнечный свет, смогут заряжать всю переносную электронику, считают швейцарские ученые.