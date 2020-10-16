Инженер и блоггер Джеймс Хобсон из канала the Hacksmith с командой создали полностью функциональный световой меч из "Звездных войн". Меч работает на смеси пропана и кислорода, горит при температуре в 2204 градусов по Цельсию и может прорезать металл.

Видео о создании меча и его тестирование блогер-инженер выложил на своем youtube-канале, сообщает 24 канал. В ролике Хобсон рассказывает и показывает, как создавался меч и как он функционирует.

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Как удалось создать световой меч

Команда инженеров the Hacksmith работает над созданием рабочего прототипа светового меча уже более 4 лет. Ранее блогеры уже показывали варианты меча из нагретой арматуры и титанового стержня, однако по принципу работы это были не совсем световые мечи.

На этот раз ребятам удалось создать прототип меча, который больше подпадает под описание прото-светового меча из оригинальной истории "Звездных войн".

По словам Джеймса Хобсона, создать световой меч, который бы работал полностью автономно, сегодня пока невозможно. Потому что для бесперебойной работы плазменного потока потребуются батареи, способные производить больше энергии, чем атомная электростанция, а их размеры при этом не должны превышать кроны.

Как создавали световой меч, видео:

При создании прототипа меча инженеры использовали принцип объединения сжиженного газа с кислородом, которые под давлением выпускаются через ламинарные сопла. Они генерируют высококонцентрированный поток газа.

Благодаря добавлению в смесь различных солей можно даже менять цвет светового потока. Таким образом инженеры смогли получить зеленый, желтый красный и другие цвета луча.

Хобсон отмечает, созданный командой прототип светового меча испускает поток плазмы температурой около 2200°C. При этом питание осуществляется через специальный "рюкзак", который управляется клапанами. После настройки и испытаний изобретения Хобсон получил плазменный поток, который отличается таким же диаметром и длиной, что и луч светового меча. Он может полностью "складываться" и даже резать металл.

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Испытания светового меча, видео: