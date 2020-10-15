С момента открытия сверхпроводимости около века назад это свойство материалов играло важную роль в современных технологиях – например, для создания сильных магнитных полей в маглев-поездах или аппаратах МРТ. Однако применение сверхпроводимости ограничивается необходимым условием: крайне низкой температурой. Похоже эту проблему решили.

Команда физиков и инженеров из Университета Рочестера под руководством Ранги Диаса сообщила о важном прорыве: им удалось преодолеть серьезное препятствие на пути к распространению сверхпроводящих материалов. Эти материалы имеют нулевое электрическое сопротивление и вытесняют магнитное поле, но из-за того, что обычно функционируют только при температуре ниже 140°C, для поддержания этого состояния требуется дорогостоящее оборудование, сообщает New Atlas.

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Детали открытия

Диас называет сверхпроводимость при комнатной температуре "священным граалем" физики конденсированного вещества. Его группа потратила годы на эксперименты с различными материалами – оксидами меди и веществами на основе железа, но успех их постиг именно с водородом.

"Для создания высокотемпературного сверхпроводника нужны прочные связи и легкие элементы. Это два самых основных критерия. Водород – самое легкое вещество, а его связи одни из самых прочных", – рассказал физик.

Недостаток такого подхода в том, что чистый водород можно превратить в металлическое состояние только при крайне высоком давлении, поэтому ученые обратились к альтернативным материалам, богатым водородом, которые обладают нужными сверхпроводящими свойствами.

Рабочей оказалась формула, которая сочетает смесь водорода, углерода и серы, из которой синтезировали органические углеродный сероводород на алмазной наковальне. Углеродный сероводород продемонстрировал сверхпроводимость при температуре около 14,5°C и под давлением 267 ± 10 гигапаскалей.

Первый в мире сверхпроводник, который работает при комнатной температуре, видео:

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Почему это важно

Применять такого рода материалы можно для создания более эффективных энергосетей, которые проводят электричество без больших потерь, вызванных сопротивляемостью современных проводов, более быстрых маглев-поездов или другого, еще более футуристического транспорта.

Мы живем в полупроводниковом мире, а с такого рода технологией можно перевести общество в сверхпроводниковый мир, в котором нам никогда больше не понадобятся батареи,

– заявил Ашкан Саламат, соавтор исследования.