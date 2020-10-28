Ученые представили робота под названием α-WaLTR. Особенность новинки в том, что его колеса, в случае необходимости, могут становиться ногами.

Команда исследователей из Техасского университета A&M сконструировала робота, который может определять, что больше подходит для конкретной местности – колеса, или ноги, сообщается на сайте университета.

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Что известно о разработке

Сегодня человечество создало десятки разнообразных моделей роботов. Одни подражают форме человека. Имея ноги, они способны преодолевать такие препятствия, как лестница. Однако подобные конструкции требуют очень сложных программ управления, чтобы адаптировать движения к различным ситуациям. Другие же модели получают колеса – достаточно надежный и отработанный способ передвижения, однако ограниченный плохой проходимостью.

Теперь ученые из Техасского университета A&M представили робота, который сочетает в себе обе технологии. Новая платформа под названием α-WaLTR (Wheel-and-Leg Transformable Robot) передвигается с помощью четырех колес, которые, при необходимости, могут раскрываться на три секции, трансформируясь в ноги, похожие на когти. Они могут хвататься за неровную поверхность, например камни или обломки на месте катастрофы, и преодолевать препятствие.

Проект α-WaLTR финансирует агентство перспективных оборонных исследований DARPA, поэтому в первую очередь робот будет использоваться в военных целях. Однако, по словам исследователей, технология также может доставлять продукты, помогать в сельском хозяйстве и даже передвигаться по других планетах.