Инженеры компании SoftBank Robotics разработали робота, который просит людей одеть маску, если та отсутствует на лице.

Гуманоидный робот является модификацией из серии Pepper. Эти роботы способны распознавать лица и реагировать на эмоции людей. Именно одного из таких роботов "научили" распознавать, одета ли маска на лице и соответственно реагировать на это, сообщает The Star.

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Как это работает

Камера робота сканирует лицо человека, который стоит напротив и определяет, есть ли на нем маска. Если нижняя часть лица открыта, робот говорит "Вам стоит всегда носить маску правильно". Когда робот видит, что посетитель надел маску, он говорит "Спасибо, что надели маску".

Магазины должны расставлять у входа множество людей, чтобы обеспечить ношение масок, а иногда это бывает непросто,

– объясняет директор по продажам SoftBank Robotics Джонатан Бойри.

По словам разработчиков, идея состоит в том, чтобы сделать "дружеское" напоминание, а не создать робота-полицейского.

"Все мы люди. Иногда я снимаю маску, когда выхожу из автобуса и забываю одеть ее, когда прихожу в офис. Робот напоминает, что ее нужно одеть. Это важно. Мы все ошибаемся, мы все забываем", – считает Бойри.

В некоторых странах Pepper уже используют в магазинах, на выставках или в других общественных местах.