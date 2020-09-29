В эпоху развития компактных летательных аппаратов разработчики Sonin Hybrid посмотрели на возможности таких гаджетов под другим углом. Они разработали дрон Recruit, который способен развивать скорость до 225 километров в час. Новинка имеет значительную автономность и может использоваться для спасательных операций.

По заявлению разработчиков Recruit, он способен работать от одного заряда аккумуляторов в течение трех часов. Для облегчения дрона и повышения его прочности инженеры использовали углеродное волокно, а добиться впечатляющей автономности удалось благодаря гибридной системе питания, сообщает New Atlas.

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Особенности дрона

Дрон Recruit оснащен бензиновым двигателем, подключенным к генератору, при работе которого осуществляется зарядка блока батарей. В дрона классическое расположение пропеллеров, всего их четыре. Учитывая то, что летательный аппарат проектировался как промышленный, разработчики позаботились о повышении максимальной скорости перемещения, которая может достигать 225 км/ч. Для сравнения, флагманский дрон DJI Phantom 4 Pro способен разгоняться до 72 км/ч при продолжительности полета до 30 минут.

Фото квадрокоптера-спасателя Sonin Hybrid:

Sonin Hybrid подчеркивает, что их разработка предназначена для использования в полиции, в пожарных службах и даже на службе у военных. Максимальное разрешение видеосъемки, которую способна обеспечить встроенная камера с системой стабилизации, составляет 4К при 30 кадрах в секунду. Предусмотрены 30-кратный оптический зум, функция автоматического прохождения по метке, камера ночного видения FLiR, прожектор с силой света в 6 тысяч люмен, громкоговоритель с радиусом действия до пяти километров, а также сложное шасси.

Цена и дата выпуска

Представитель не раскрыл стоимость новинки, но отметил, что первые дроны будут готовы уже к концу 2020 года.