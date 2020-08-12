Производители дисплеев для электронных устройств стараются всеми силами повысить разрешение экранов различных устройств. Корейским ученым удалось разработать технологию производства "нанодисплеев" с чрезвычайно высоким разрешением, основанную на технологии 3D-печати.

Команда инженеров из Исследовательского института электротехнологий KERI разработала первую нанофотонную технологию 3D-печати, которая позволяет изготовить дисплеи со сверхвысоким разрешением и высокой плотностью интеграции точек на основе трехмерной топологии. Специалистам удалось добиться увеличения разрешения дисплеев, которое в 5,6 раза превосходит текущий лимит плотности пикселей в коммерческих технологиях, сообщает EurekAlert.

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Как работает разработка

Новая технология обеспечивает производство 3D-матрицы в наномасштабе на основе печати квантовых точек. Под воздействием света или электричества квантовые точки излучают свет разных цветов. Благодаря чистоте цвета и высокой стабильности они широко применяются для создания дисплеев для телевизоров, смартфонов и планшетов.

Для того, чтобы повысить разрешение, производители стараются уменьшить размер пикселей и увеличить их количество. Однако здесь они сталкиваются с проблемой ограничения интенсивности света.

Как инжернеры сделали открытие

Специалисты KERI исследовали возможность создания точек с 3D-структурой вместо обычных плоских пленок, чтобы сохранить высокую интенсивность света. У них получились пиксели с поперечным размером 620 нм и 10 000 нм в высоту. Трехмерная форма позволила им достичь двукратного повышения яркости при сохранении полноцветного отражения, по сравнению с традиционной пленочной структурой.

Что касается плотности пикселей, то разрешение трех основных цветов составляло 5 600 точек на дюйм, что кратно больше экранов телевизоров 8K QLED (100 ppi), ноутбуков (200 ppi) и смартфонов (800 ppi) и превосходит лимит коммерческих технологий (1 000 ppi) в пять с лишним раз.

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Применение технологии

Дисплеи с таким высоким разрешением могут подойти для создания гарнитур VR и AR, проекторов и другой электроники, требующей высокой четкости изображения.

Одно из самых серьезных преимуществ нанофотонной технологии 3D печати KERI в том, что материалы, которые применяются для 3D-печати квантовых точек – это доступные полиамид или полиэтилентерефталат.

Разработчики уже запатентовали свою технологию и теперь ищут партнеров для коммерческого производства дисплеев с феноменальным разрешением.