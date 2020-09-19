Компания Apple выпустила сегодня большие обновления своих мобильных платформ – iOS 14 и iPadOS 14. Производитель объявил релиз стабильной версии ОС всего за сутки. Это вызвало волну возмущения со стороны разработчиков и жалобы на торопливость Apple.

Как передает ZDNet, сейчас эксперты не рекомендуют устанавливать iOS 14 на свои iPhone.

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В чем дело

Проблема заключается в том, что Apple не выпускала финальной версии iOS 14 Golden Master для разработчиков вплоть до презентации 15 сентября. А уже на следующий день ОС выпустили для пользователей.

Поэтому разработчики практически не имели времени, чтобы выпустить обновленные версии приложений с исправленными ошибками и новыми функциями.

Они предупреждают пользователей, что проблем и багов не избежать, поэтому советуют пока подождать с обновлением. Это же касается и операционных систем iPadOS, TvOS и WatchOS.

Что нового в iOS 14

iOS 14 включает большое количество важных нововведений. Одна из самых очевидных функций – на главный экран iPhone вывели виджеты. Еще одно интересное новшество – сканирование кодов так называемых блиц-приложений. Правда, эта функция заработает чуть позже. Появился и аудиопереводчик. Он работает с такими языками:

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