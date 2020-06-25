Вопреки политике Apple, которая запрещает установку на фирменные устройства приложений из сторонних источников, хакеры продолжают активно работать над созданием утилит для взлома айфонов. В этот раз удалось оперативно сломать свежую iOS 14, релиз которой состоялся накануне.

Как сообщает 24 канал, очередной релиз джейлбрейка checkra1n получил совместимость с новой бета-версией операционной системы iOS 14 — в сети уже появились первые свидетельства его работоспособности.

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Разработчик под ником DanyL опубликовал в своем твиттере скриншот, который подтверждает работоспособность утилиты checkra1n. В роли "подопытного" был выбран iPhone X.

Как удалось взломать новую iOS 14

Специальная утилита использует низкоуровневый эксплойт checkm8, на который не распространяются какие-либо запреты со стороны операционной системы, поскольку он обходит ее защиту на аппаратном уровне. Скриншот, подтверждающий возможность установки различных твиков из магазина Cydia на бета-версию iOS 14, опубликовал и разработчик Сэм Бингнер, участвующий в развитии checkra1n. Ожидается, что в свободном доступе утилита появится уже в ближайшее время.

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Какие гаджеты поддерживают джейлбрейк

Единственным ограничением на установку нового джейлбрейка остается модель смартфона — гаджеты Apple, вышедшие после iPhone X, пока не поддаются взлому через checkm8. По слухам, решением этой проблемы сейчас заняты авторы утилиты Unc0ver.