Компания Apple 22 июня проводит онлайн-конференцию WWDC 2020 года. По слухам, именно сегодня компания представит новую версию операционной системы для iPhone.

При этом известный сетевой источник Макс Вайнбах опубликовал в своем Twitter-блоге некоторые данные о ребрендинге этой мобильной операционной системы.

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Так, он обнародовал короткий ролик в фирменном стиле бренда, на котором можно увидеть новое имя iOS.

Что нового

Одно из самых больших нововведений касается названия. Компания переименует операционную в iPhoneOS. Такое название операционка получила в 2007 году во время анонса первого смартфона Apple.

Leaked iPhone OS promo video pic.twitter.com/nE870mLKTo — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020

14 версия операционной системы принесет iPhone улучшенное приложение для отслеживания физической активности, в частности он получит функцию определения вида спорта.

Также после обновления смартфоны получат новые возможности дополненной реальности и поддержку стилуса Apple Pencil. Должны расширить функционал и фирменного браузера Safari.

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Кроме того, по слухам, компания существенно изменит штатные приложения "Музыка" и "Сообщения".