Компания Apple в рамках конференции WWDC 2020 анонсировала операционную систему для планшетов iPadOS 14. Показали обновленные виджеты и обновили рукописный ввод с помощью Apple Pencil.

24 канал следил за презентацией WWDC 2020 и выбрал самые важные моменты из онлайн-мероприятия.

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Приложения и виджеты

Виджеты теперь интерактивные – информация на них меняется чтобы сохранять актуальность. Стандартные приложения для iPadOS были переработаны – в них появилась контекстуальная боковая панель, вызываемая свайпом. На ней размещены кнопки для быстрого выполнения различных действий.

Приложения лучше адаптированы для использования на большом экране. Фирменные "Фотографии" и "Музыка" теперь имеют боковую панель, которая позволяет перемещаться между различными разделами программы. В системе переделали окно для звонков. Теперь вызов не занимает весь экран, а всплывает в небольшом окне сверху, как сообщения из мессенджера. Это же нововведение появится в iPhone.

PadOS 14 получила интерактивные виджеты, которые обновляют актуальную информацию

Приложение "Календарь" получил больше элементов управления в верхней части экрана – изменения должны упростить перемещение приложений и контроль над ними.

Кроме того, iPadOS 14 получит поддержку App Clip – небольших приложений, которые не нужно устанавливать. Для запуска App Clip надо нажать на специальную кнопку поднести телефон к NFC-датчику или отсканировать специальный код камерой. После использования он удаляется из памяти устройства.

В iPadOS 14 обновили интерфейс Siri – он такой же, как в iOS 14.

Поиск

Еще одна фишка новой OC – переработанный поиск Spotlight. Теперь интерфейс поиска в iPadOS выглядит как на компьютерах Mac.

Поиск в iPadOS 14 получил новые возможности

Поиск можно использовать как средство запуска приложений, для поиска контактов или документов или для поиска в самих приложениях, которые поддерживают эту функцию.

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Apple Pencil

Обновление для Apple Pencil включаются в себя функцию Scribble – она переводит рукописный текст в обычный.

Обновленный Apple Pencil получил дополнительный функционал

Если пользователь запишет адрес или номер телефона. iPad предложит различную активность связанную с ними – можно позвонить по телефону или посмотреть направления по нужному адресу. Функция работает на английском и китайском языках.