iPadOS 14 и watchOS 7: перечень iPad и Apple Watch, которые получат обновление
Компания Apple выпустила новые версии операционных систем для своих гаджетов. В частности. пользователям уже доступны iPadOS 14 для ряда iPad и watchOS 7 для Apple Watch.
24 канал рассказывает о преимуществах, которые получат аксессуары после обновления, а также список гаджетов, которые могут обновиться.
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Что нового в iPadOS 14
Компания изменила дизайн интерфейса приложений, адаптировав его под большой экран планшета. Также разработчики добавили функции, связанные со стилусом Apple Pencil. В частности, девайс поддерживает рукописный ввод в поисковой строке или заметках.
iPad, которые получат обновление
- iPad Pro 12.9-inch (fourth generation)
- iPad Pro 11-inch (second generation)
- iPad Pro 12.9-inch (third generation)
- iPad Pro 11-inch (first generation)
- iPad Pro 12.9-inch (second generation)
- iPad Pro 12.9-inch (first generation)
- iPad Pro 10.5-inch
- iPad Pro 9.7-inch
- iPad (eighth generation)
- iPad (seventh generation)
- iPad (sixth generation)
- iPad (fifth generation)
- iPad mini (fifth generation)
- iPad mini 4
- iPad Air (fourth generation)
- iPad Air (third generation)
- iPad Air 2
Что нового в watchOS 7
Существенное обновление коснется циферблатов – их на выбор у пользователя становится еще больше. Также появляется возможность их кастомизировать циферблатами.
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Также разработчики добавили новые функции для здоровья и фитнеса, например определение максимального потребления кислорода (в низком диапазоне) и новые виды тренировок. Наконец пользователи Apple Watch дождались трекинга сна. Кроме того, с обновлением будут часы определять время правильного мытья рук – новая функция связанная, конечно же, с пандемией.
Apple Watch, которые получат обновление
- Apple Watch Series 3
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5.