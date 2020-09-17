Компания Apple выпустила новые версии операционных систем для своих гаджетов. В частности. пользователям уже доступны iPadOS 14 для ряда iPad и watchOS 7 для Apple Watch.

24 канал рассказывает о преимуществах, которые получат аксессуары после обновления, а также список гаджетов, которые могут обновиться.

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Что нового в iPadOS 14

Компания изменила дизайн интерфейса приложений, адаптировав его под большой экран планшета. Также разработчики добавили функции, связанные со стилусом Apple Pencil. В частности, девайс поддерживает рукописный ввод в поисковой строке или заметках.

iPad, которые получат обновление

iPad Pro 12.9-inch (fourth generation)

iPad Pro 11-inch (second generation)

iPad Pro 12.9-inch (third generation)

iPad Pro 11-inch (first generation)

iPad Pro 12.9-inch (second generation)

iPad Pro 12.9-inch (first generation)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Pro 9.7-inch

iPad (eighth generation)

iPad (seventh generation)

iPad (sixth generation)

iPad (fifth generation)

iPad mini (fifth generation)

iPad mini 4

iPad Air (fourth generation)

iPad Air (third generation)

iPad Air 2

Что нового в watchOS 7

Существенное обновление коснется циферблатов – их на выбор у пользователя становится еще больше. Также появляется возможность их кастомизировать циферблатами.

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Также разработчики добавили новые функции для здоровья и фитнеса, например определение максимального потребления кислорода (в низком диапазоне) и новые виды тренировок. Наконец пользователи Apple Watch дождались трекинга сна. Кроме того, с обновлением будут часы определять время правильного мытья рук – новая функция связанная, конечно же, с пандемией.

Apple Watch, которые получат обновление