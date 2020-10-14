Компания Apple наконец анонсировала новую линейку смартфонов iPhone 12. По традиции, сразу после презентации производитель официально снизил цены на старые модели. В частности, подешевели более доступные iPhone 11, iPhone Xr и iPhone SE.

При этом флагманские модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max производитель решил снять с продажи. Это тоже происходит каждый год, чтобы избежать конкуренции с новыми флагманами iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, передает Macrumors.

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Новые цены

Уже с 14 октября относительно бюджетные iPhone можно будет купить со скидками. Правда, это касается только официальных магазинов Apple.

Стоимость iPhone 11 стартует с 599 долларов (16 800 гривен).

(16 800 гривен). базовая цена iPhone SE начинается с 399 долларов (11 200 гривен).

(11 200 гривен). Самый популярный смартфон 2019 года iPhone Xr сейчас стоит 499 долларов (14 тысяч гривен).

Кстати, iPhone 11 остается самым популярным смартфоном в мире уже несколько кварталов. По данным ComprarAcciones, iPhone 11 был самым продаваемым смартфоном в первой половине 2020 года с результатом 37,7 миллиона устройств.

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При этом его ближайший конкурент – Samsung Galaxy A51 имеет в несколько раз скромнее показатель – 11,4 миллиона устройств.