По слухам, уже в ближайшее время компания Apple может отправить ритейлерам новую линейку iPhone 12. Судя по информации продавцов, в линейке будет не четыре, а пять смартфонов.

Об этом сообщает немецкий ресурс WinFuture, что работает с известным инсайдером Роландом Квандтом. Он опубликовал новые подробности.

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Что известно

Пятый смартфон, как сообщается, будет бюджетным. Его название пока неизвестно. Модель получит большое количество вариантов цвета, среди которых:

Черный

Белый

Синий

Красный

Желтый

Коралловый.

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Вероятно, речь идет о модели iPhone 12 mini, о которой мы уже писали ранее. По слухам, iPhone 12 mini получит диагональ 5,4 этот смартфон может быть оснащен фирменным чипом Apple B14 (упрощенная версия Apple A14) и будет отличаться пониженной частотой работы ядер.

Также новинка сможет похвастаться достаточно большими объемами памяти: 64 ГБ в базовом варианте и 128 и 256 за доплату.

Таким образом, Apple продолжает стратегию предыдущих лет с одной базовой моделью и Pro-версиями в более продвинутых комплектациях.