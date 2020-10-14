13 октября компания Apple официально представила свою новую линейку смартфонов iPhone 12. Уже на следующий день украинские ритейлеры объявили стоимость смартфонов iPhone 12 в Украине.

Возможную стоимость новых смартфонов Apple 24 канал назвали в сети АЛЛО.

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Цена iPhone 12 в Украине

Стоимость iPhone 12 mini стартует от 22 999 гривен (цена на американском рынке – 699 долларов – это примерно 19 600 гривен);

Цена iPhone 12 – от 25 999 гривен (799 долларов или 22 400 гривен в США);

iPhone 12 Pro – от 36 999 гривен (рекомендуемая стоимость в официальных магазинах Apple – 999 долларов или, примерно, 28 тысяч гривен).

iPhone 12 Pro Max – от 41 999 гривен (стоимость на американском рынке – 1099 долларов или 30 800 гривен).

Что касается сроков старта продаж, то в АЛЛО пока не могут назвать даже приблизительные сроки.

На американском рынке продажи iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стартуют 13 ноября. При этом iPhone 12 Pro станет доступным для покупки чуть раньше – 23 октября.

Что нового

Производитель несколько обновил дизайн новых iPhone. Корпус по-прежнему имеет металлическую рамку (хирургическая сталь) и стеклянных панелей. Однако, изменились боковые панели – в новинках они ровные, а не закругленные. Так они напоминают дизайн более старых смартфонов, как iPhone 5.

Подробнее о новой линейке iPhone 12 – по ссылке

Еще одним новшеством можно считать 4 смартфон линейки iPhone 12 mini. Это, фактически, тот же iPhone 12 (новое поколение iPhone 11), однако в более компактном форм-факторе с диагональю 5,1 дюйма.

Все модели получили новый фирменный процессор A14 и поддержку сети 5G.