Уже 15 сентября Apple проведет свою осеннюю презентацию. Что именно представят купертиновцы – пока неизвестно. Однако, инсайдеры предполагали, что iPhone 12 мы не увидим. И сейчас появились доказательства, свидетельствующие об обратном.

По крайней мере об этом пишет китайский ресурс Mydrivers. Издание считает, что Apple может удивить фанатов и анонсировать iPhone 12.

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Доказательства

Как отметили журналисты, после создания на YouTube-странице Apple ссылки (где можно будет посмотреть мероприятие Apple Time Flies) компания удалила рекламные ролики смартфонов iPhone 11/11 Pro, а также умных часов Apple Watch Series 5. Это может означать, что вместе с Apple Watch Series 6 должны презентовать и линейку iPhone 12.

Кроме того, известный розничный продавец электронных товаров в США Target также подтверждает анонс Apple Watch Series 6 и iPhone 12.

Также оператор Vodafone UK намекает на анонс смартфона на этой неделе.

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Напомним, ранее инсайдер Джон Проссер, который отметился несколькими точными утечками об устройствах Apple, заявил, что iPhone 12 еще не готов к презентации. Поэтому 15 сентября Apple анонсирует только новый планшет iPad Air и умные часы Apple Watch.

Чьи утечки окажутся правдой – увидим уже скоро. Кстати, Техно 24 будет вести онлайн-трансляцию с мероприятия.