iPhone 12 избавится от зарядки в комплекте: какова причина
Есть немало слухов, что в комплекте новых смартфонов из линейки iPhone 12 не будет наушников. Теперь популярный аналитик Минг-Чи Кио заявил, что будущая новинка лишится в комплекте еще и зарядного устройства.
По мнению эксперта, в этом году Apple добавит в комплект только зарядной кабель, передает macrumors.com.
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А как же блок питания
Его придется покупать отдельно. Он станет чуть мощнее – 20 Вт. Сейчас, как известно, смартфоны линейки iPhone 11 Pro поставляются с блоком 18 Вт.
Причина
Как объясняет Минг-Чи Кио, к такому шагу компания прибегает ради экономии. Так производитель сможет компенсировать свои расходы на интеграцию в новый iPhone модуля сети 5G.
При этом, еще один аналитик Джон Фингас предположил, что такое решение может быть связано с более благородной целью – так это будет экологичнее. Ведь большое количество пользователей не используют зарядные устройства, которые идут в комплекте с новыми смартфонами (об этом говорят исследования). Более того, некоторые из них даже не достают устройство из коробки. Они просто использовали зарядку от старого смартфона.
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Кроме того, популярность беспроводных зарядок тоже растет. Есть часть пользователей, которые заряжают смартфоны в машине, от ПК в том числе.
Добавим, что Минг Чи-Кио известен своими точными прогнозами относительно будущих моделей iPhone.
Когда анонс
До сих пор точной информации нет. Традиционно, новую флагманскую линейку компания выпускает в сентябре. Однако, в этом году из-за коронавируса презентацию скорее всего перенесут. Возможно анонс состоится в октябре или даже в ноябре.