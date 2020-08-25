Новую линейку смартфонов от Apple (возможно, получит название iPhone 12) еще не представили, но информации о новинках уже много. На основе этих утечек эксперты уже сформировали впечатление об этих смартфонах.

В частности, источники уже назвали недостатки будущей линейки iPhone 12. Поэтому специалисты уже называют ее довольно слабой, передает Mydrivers.

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Батареи. Популярный аналитик Apple Минг-Чи Куо утверждает, что емкость аккумуляторов в линейке iPhone 12 будет ниже. Эту информацию подтверждает и корейское сертификационное агентство.

На такой шаг, говорят эксперты, Apple пошла, чтобы уменьшить емкость батарей четырех моделей до:

2227 мАч в iPhone 12,

2775 мАч в iPhone 12 Max,

2815 мАч в iPhone 12 Pro,

3687 мАч в iPhone 12 Pro Max.

Хотя, ситуацию спасти может процессор. По слухам, фирменный чип A14 должен быть более энергоэффективным, чем предшественник.

120-герцевый экран . Также основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг заявил, что не стоит ожидать и 120-герцевий экран – его просто не успеют добавить до iPhone 12. Вероятно, такую частоту обновления получит уже iPhone 13.

. Также основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг заявил, что не стоит ожидать и 120-герцевий экран – его просто не успеют добавить до iPhone 12. Вероятно, такую частоту обновления получит уже iPhone 13. Зарядка. Еще один недостаток – мощность зарядки, которая составит всего 20 Вт. Если это будет правдой, то iPhone 12 будет уступать огромному количеству дешевых Android-смартфонов. При этом в мире Android уже есть смартфоны с мощностью зарядки более 100 Вт.

Также были слухи, что зарядка в комплект вообще не попадет, лишь провод для зарядки.

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И напоследок добавили ложку меда. Все эксперты и утечки сходятся на информации, что Apple таки оснастит свои новинки поддержкой сети 5G.