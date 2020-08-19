Ожидается, что Apple представит новую линейку смартфонов iPhone 12 в сентябре или октябре этого года. Теперь же производитель чехлов опубликовал фотографии, которые позволяют рассмотреть в деталях макеты iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Подобные макеты, созданные по точным чертежам для производства чехлов, появляются ежегодно перед анонсом новых смартфонов, напоминает 9to5Mac.

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Некоторые производители уже предлагают чехлы для iPhone 12 на Amazon и других крупных сайтах.

На фотографиях, которые появились в сети, нам не показывают фронтальную часть смартфонов, поэтому уменьшенной челки, которую, по слухам, получат новые смартфоны, мы не видим.

Фото iPhone 12 в чехлах

Старшие модели iPhone будут иметь тройную камеру и лазерный дальномер, тогда как младшие должны получить двойную камеру.

По мощности CPU ожидается прирост на 40%. Что касается графики, то производительность должна вырасти до 50%.

Также известно, что A14 Bionic сохранит ту же 6-ядерную конфигурацию, что и предшественник, то есть 2 мощных ядра в связке с 4 энергоэффективными.

Таким образом мощность A14 Bionic может быть выше, чем в 15-дюймового MacBook Pro на базе процессоров Intel.