Компания Moment выпустила серию аксессуаров для новой линейки смартфонов iPhone 12, которые используют MagSafe. Как заявляет производитель, новинки предназначены в основном для съемки.

Компания Moment расширила линейку своих аксессуаров для смартфонов Apple. Они сочетают в себе беспроводную зарядку с магнитным креплением к корпусу, сообщает nofilmschool.

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Что интересного

Преимущественно Moment выпускает аксессуары для мобильной съемки, и линейка (М)Force не стала исключением. В нее вошли штативы, триподы и держатели, в том числе со встроенными аккумуляторами и подсветкой. Все совместимы с новой технологией MagSafe.

Аксессуары (М)Force для iPhone 12 / фото Moment

Некоторые аксессуары Moment продлевают автономность iPhone 12 во время съемки, ведь в своей комплектации имеют встроенные аккумуляторы, позволяя заряжать смартфоны во время работы. Также есть держатели для размещения смартфона на столе или панели автомобиля.



Аксессуары (М)Force для iPhone 12 / фото Moment

Цены

Moment продает их на своем сайте по разным ценам – от 20 до 50 долларов (570 – 1 430 гривен) в зависимости от модели и характеристик. Неизвестно, будут ли их завозить в Украину.