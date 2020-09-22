Уже несколько дней не утихают слухи о том, что Apple готовит еще одну версию в линейке iPhone 12. Это компактная версия смартфона под названием iPhone 12 mini. Сейчас источники назвали больше деталей о будущей новинке.

В частности, iPhone 12 mini получит диагональ 5,4 дюйма, передает Mydrivers.

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Что еще известно

iPhone 12 mini может быть оснащен фирменным чипом Apple B14 (упрощенная версия Apple A14). Он будет отличаться пониженной частотой работы ядер.

По слухам, Apple B14 будут использовать в новых смартфонах линейки iPhone SE, которые могут выйти под названиями iPhone SE Plus и iPhone SE3.

Что касается цены, то эксперты говорят, что компания сделает iPhone 12 mini действительно бюджетным, особенно для индийского рынка. Дело в том, что Индия и Китай являются крупнейшими рынками мобильных устройств, но позиции Apple в Индии очень слабы. В начале года компания занимала всего 2% местного рынка.

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Также производитель может снизить стоимость mini-версии, убрав из стандартного комплекта поставки зарядное устройство и наушники.