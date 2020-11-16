Новый iPhone 12 mini получил немало преимуществ, в частности компактный размер и относительно доступную цену. Однако, есть характеристики, которые разочаровали пользователей. Это плохая автономность и даже проблемы с работой дисплея.

Как говорят блогеры и пользователи, которые уже получили iPhone 12 mini, смартфон демонстрирует некорректную работу дисплея смартфона при повседневном использовании, передает Engadget.

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Что не так

Большинство жалоб заключаются в том, что дисплей не с первого раза реагирует на прикосновения к экранным кнопкам фонарика и камеры. Также проблемы возникают во время свайпов вверх для разблокировки.

Интересно, что этих проблем не возникает, если смартфон подключен к зарядному устройству. Чувствительность сенсора возвращается еще и тогда, когда смартфон используют без чехла.

Еще одна проблема – емкость батареи iPhone 12 mini, которая составляет всего 2227 мАч. При этом большинство среднебюджетных Android-смартфонов укомплектованы батареями на 3500 – 4000 мАч. Даже при снижении яркости дисплея до минимума автономность смартфона составляет до 10 часов 22 минут.