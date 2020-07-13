Чем ближе анонс новой линейки смартфонов от Apple iPhone 12 тем больше новых подробностей о будущих новинках. И надо сказать, большинство слухов разочаровывают.

В частности, источники сообщают, что аккумуляторы для смартфонов линейки iPhone 12 получат меньшую емкость, передает Mydrivers.

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Об этом якобы свидетельствуют источники из Китая, где батареи прошли сертификацию.

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Согласно новым данным, 5,4-дюймовый iPhone 12 будет оснащен аккумулятором A2471 емкостью 2227 мАч.

iPhone 12 Max с диагональю 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro получат батарею A2431 на 2775 мАч.

iPhone 12 Pro Max с диагональю 6,7 дюйма получат аккумулятор A2466 с емкостью 3687 мАч.

Для сравнения напомним:

iPhone 11 имеет батарею на 3110 мАч,

емкость iPhone 11 Pro составляет 3190 мАч,

iPhone 11 Pro Max – 3500 мАч.

Правда, на автономность работы смартфона важное влияние имеет процессор. Как известно, Apple всегда подчеркивает энергоэффективности своих фирменных аккумуляторов. Линейка iPhone 12 должна получить чип нового поколения A14 Bionic.

Другие плохие новости

Ранее мы сообщали, что по слухам смартфоны iPhone 12 уже не получат в комплекте проводные наушники. Также есть слухи, что не найдут пользователи в комплекте и зарядки, только зарядный кабель.

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Кроме того, аналитики утверждают, что самый доступный смартфон линейки iPhone 12 будет дороже, чем его предшественник на старте продаж iPhone 11. Новинка будет стоить 750 долларов, тогда как рекомендованная стоимость iPhone 11 составляла 700 долларов.