iPhone 12: появилась дата презентации
В сети есть немало слухов о предстоящей линейке смартфонов Apple – iPhone 12. Однако до сих пор неизвестно, когда же именно представят новые смартфоны.
Инсайдер под ником @komiya_kj, назвал дату презентации линейки iPhone 12. более того, пользователь утверждает, что осенью Apple проведет сразу две презентации.
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Детали
Как написал @komiya_kj в Twitter, первое мероприятие состоится уже 8 сентября. Правда, презентация будет только в формате онлайн. Во время этой презентации представят такие девайсы:
- новую линейку смартфонов iPhone 12 (это не окончательное название)
- новые iPad
- Apple Watch Series 6
- Беспроводную зарядную станцию AirPower
- Беспроводные метки AirTags
В следующем месяце, 27 октября, Apple организует еще одну презентацию и покажет:
- обновленный iPad Pro,
- MacBook
- 13-дюймовый MacBook Pro на базе ARM-процессоров
- телеприставку Apple TV нового поколения.
Можно ли верить
Apple действительно проводит презентации новых флагманов каждый год в сентябре. Также онлайн-формат выглядит вполне логично – с начала карантина мы увидели не одно такое онлайн-событие.
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С другой стороны, этот инсайдер ранее не был известен достоверными утечками. Поэтому конкретные даты все же стоит воспринимать с определенным скептицизмом.