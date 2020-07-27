В сети есть немало слухов о предстоящей линейке смартфонов Apple – iPhone 12. Однако до сих пор неизвестно, когда же именно представят новые смартфоны.

Инсайдер под ником @komiya_kj, назвал дату презентации линейки iPhone 12. более того, пользователь утверждает, что осенью Apple проведет сразу две презентации.

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Детали

Как написал @komiya_kj в Twitter, первое мероприятие состоится уже 8 сентября. Правда, презентация будет только в формате онлайн. Во время этой презентации представят такие девайсы:

новую линейку смартфонов iPhone 12 (это не окончательное название)

новые iPad

Apple Watch Series 6

Беспроводную зарядную станцию AirPower

Беспроводные метки AirTags

В следующем месяце, 27 октября, Apple организует еще одну презентацию и покажет:

обновленный iPad Pro,

MacBook

13-дюймовый MacBook Pro на базе ARM-процессоров

телеприставку Apple TV нового поколения.

Apple Special Events

September 8 (online)

iPhones,Apple Watch,AirPower,iPad

October 27

iPad Pro, Apple Silicon Macs (MacBook,MacBook Pro13”),(unless online Apple Glass) — Komiya (@komiya_kj) July 24, 2020

Можно ли верить

Apple действительно проводит презентации новых флагманов каждый год в сентябре. Также онлайн-формат выглядит вполне логично – с начала карантина мы увидели не одно такое онлайн-событие.

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С другой стороны, этот инсайдер ранее не был известен достоверными утечками. Поэтому конкретные даты все же стоит воспринимать с определенным скептицизмом.