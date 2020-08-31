На прошлой неделе в Сети появились детальные характеристики предстоящей новинки iPhone 12 Pro Max. Сейчас вдобавок к этой информации инсайдеры открыли характеристики камеры.

Ранее были слухи, что линейка iPhone 12 получит 64-мегапиксельный сенсор и 5-кратный оптический зум, однако теперь авторитетный инсайдер и разработчик контента для устройств Apple огорчил поклонников, передает Phone Arena.

К теме iPhone 12 Pro Max: полные характеристики и цена просочились в сеть

Что известно

Как говорит инсайдер, Apple не планирует увеличивать разрешение камер своих смартфонов, по крайней мере в 2020 году. А вот в следующем году смартфоны iPhone 13 могут получить камеру с разрешением 48 Мп.

Что касается iPhone 12, то все модели будут иметь 12-мегапиксельные датчики. При этом сенсоры будут больше, это позволит смартфонам делать хорошие снимки в условиях недостаточного освещения.

iPhone 12 и iPhone 12 Max получит два датчика в основной камере с разрешением 12 Мп, а также фронтальные 12-мегапиксельные камеры. Модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max дополнительно получат еще третий 12-мегапиксельный модуль в основной камере.

Интересно iPhone 12 в рабочем состоянии засветился на видео

Кроме того, продвинутые модели также могут получить новую технологию стабилизации изображения. Также все четыре модели получат новый широкоугольный объектив с 7 линзами, который должен уменьшить искривление изображения.