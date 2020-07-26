Сразу несколько авторитетных инсайдеров сообщили, что новая линейка смартфонов iPhone 12 не будет иметь в комплекте зарядки, только зарядной кабель. Неудивительно, что к нему приковано больше внимания.

Как сообщает Gizchina, производитель разрабатывает два новых кабеля с разъемами USB-C и Lightning, которые должны стать стандартными для смартфонов iPhone 12.

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Что известно

В сети уже появились фото этих кабелей в белом и черном цветах.

По слухам, кабели уже прошли сертификацию Apple и имеют знак Made for iPhone. Длина составляет 1,05 метра, а толщина – 3,04 мм. Это чуть больше, чем в текущем кабеле для iPhone.

Как показывает фото, белый кабель отличается от черного отсутствием резиновой трубки в месте соединения кабеля с разъемом.

Почему зарядки не будет

По слухам, Apple может отказаться от зарядки в комплекте ради экономии и экосоображений. Пользователи редко используют эти новые зарядки (пользуются старыми он предыдущих iPhone или заряжают смартфон в машине).

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Поэтому в новом зарядном блоке большинство пользователей не нуждается, поэтому нет необходимости в их производстве.