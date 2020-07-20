Хотя официальная дата презентации iPhone 12 до сих пор не объявлена, но в сети появляется все больше данных о будущей новинке. В частности, новое изображение разрешает узнать новые данные о дизайне iPhone 12.

Как передает Wccftech.com, плоскими будут не только грани корпуса, но и экран. На Twitter-странице Apple Lab сказано, что все версии iPhone 12 получают "на 100% плоские экраны".

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По данным источника, производитель откажется от 2.5D-стекла. Поэтому дизайн новинок будет напоминать планшеты iPad Pro (2020). Боковые грани аппаратов, изготовленные из алюминия, также будут плоскими.

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Производитель надеется, что возвращение к фирменному дизайну iPhone 4 улучшит пользовательский опыт – благодаря отсутствию закруглений аппараты не будут выскальзывать из руки.

Как известно, именно внешний вид iPhone 4 пользователи считают наиболее успешным в истории Apple.

Кроме того, как утверждают истоки, плоские экраны могут снизить цену смартфонов.

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Когда увидим

Традиционный Apple представит свои новинки в сентябре. Однако из-за пандемии коронавируса презентацию могут перенести, потому что компания просто физически не успеет изготовить новинки. Правда, некоторые эксперты предполагают, что новинки все же покажут в начале осени, но в продаже смартфоны появятся несколько позже.