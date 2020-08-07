С приближением даты релиза серии смартфонов iPhone 12 в сети появляется все больше подробностей о спецификациях и дизайне новинок Apple, которые вот-вот выйдут. Вслед за техническими характеристиками инсайдеры показали фото составляющих "яблочных" гаджетов.

Недавно в Twitter засветилась качественная фотография модуля дисплея, которая раскрывает одну из особенностей дизайна младшей модели будущей линейки.

Интересно Анонс iPhone 12: Apple готовит сразу две презентации

Особенности нового iPhone

Источником утечки стал инсайдер @laobaiTD, специализирующийся на продукции Apple. Он разместил снимок в своем Twitter-блоге. Поэтому новый iPhone 12 с ожидаемой диагональю дисплея 5,4 "получил характерную для последних поколений гаджетов линейки широкую "челку", в районе которой разместятся фронтальная камера и датчики системы распознавания лица FaceID.

Других подробностей о технических характеристиках модели не сообщается – по слухам, базовая версия новинки получит процессор Apple A14 Bionic, аккумулятор емкостью 2227 мАч и корпус с плоскими гранями в духе планшета iPad Pro.

Когда покажут новые iPhone

Недавно Apple официально подтвердила, что релиз iPhone 12 задерживается "на несколько недель" – пока неизвестно, говорится о дате начала продаж, или презентации.