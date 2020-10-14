На октябрьской презентации Apple представила новое поколение смартфонов, получивших новый тип магнитной зарядки MagSafe. Представители компании отметили, что в iPhone 12 скорость зарядки возросла в два раза по сравнению с iPhone 11, однако такое возможно лишь при соблюдении одного условия.

Как работает новая зарядка iPhone

Если пользователь подключит к iPhone 12 сертифицированную MagSafe-зарядку, то гаджет будет заряжаться на мощности в 15 Вт. При этом справедливо будет вспомнить, что начальная мощность Qi-зарядки в iPhone X и iPhone 8, представленных в 2017 году, составляла лишь 5 Вт с последующим апгрейдом до 7,5 Вт, сообщает 24 канал.

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Ограничение

В случае, если зарядка будет осуществляться любой другой Qi-совместимой станцией, независимо от ее мощности, iPhone 12 будет ограничивать мощность до 7,5 Вт.

Вместе с тем надо учитывать, что заявленные 15 Вт в MagSafe стоит воспринимать с определенной долей скептицизма – на такой мощности гаджет может заряжаться лишь определенное время, и проводная зарядка, как и раньше, будет быстрее и эффективнее.

Что показали на Apple Event 2020

На октябрьской презентации Apple наконец показала долгожданные смартфоны:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Колонка HomePod mini

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