Презентация новой линейки iPhone 12 должна состояться осенью. Но сейчас появляется все больше информации о будущей новинке. В частности, в сети появилось фото батареи смартфона, и она разочаровывает.

Как передает Gizmochina, запуск смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G отложили до ноября. Причина очевидна – пандемия коронавируса замедлила процесс производства.

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Относительно батареи, то истоки подтверждают информацию, что емкость аккумулятора старшей версии смартфона iPhone 12 Pro составит всего 2775 мАч. Эти данные подтверждает фотография аккумулятора, которая появились в базе данных южнокорейского регулятора SafetyKorea.

2775 мАч – это очень низкий показатель. Единственное, на что можно надеяться, что новый фирменный процессор будет более энергоэффективным и компенсирует эту емкость.

Что еще интересного

Японское издание MacOtakara поделился еще одним интересным фактом. Apple может выпустить несколько версий iPhone 12. Одна из них будет иметь поддержку 4G и может выйти в октябре. А производство модификации с 5G отложили до второй половины октября, так что мы увидим эту модель не раньше ноября.