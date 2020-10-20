Уже через несколько дней после презентации новой линейки iPhone 12 блогеры начали получать экземпляры смартфонов. Поэтому стал известен реальный внешний вид новинок, в частности цвет iPhone 12 и iPhone 12 Pro. И именно цвет разочаровал пользователей.

В частности, вопросы возникли к синему цвету iPhone 12. Так, пользователи сразу же обратили внимание на то, что в реальности синий iPhone 12 не соответствует изображению, которое есть на официальном сайте, передает Mydrivers.

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Что не так с синим

Пользователи отмечают, что на самом деле синий цвет выглядит, так сказать, "дешево". Как некоторые пишут, "возникает желание сразу же скрыть смартфон в чехле".

Пользователи шутят о странном цвете iPhone 12 / Скриншот

Остряки сразу же провели параллели между таким цветом и вещами, в частности синими тапочками, помойкой и даже трусами.

Кстати, это не единственное разочарование, которое ждет пользователей в коробке нового iPhone 12 – там уже не будет блока зарядки. Покупателям предлагают использовать уже имеющиеся аксессуары или приобрести их отдельно.

При этом розничная цена оригинального адаптера питания Apple с разъемом USB Type-C и выходной мощностью 20 Вт составляет 19 долларов (чуть больше 500 гривен).