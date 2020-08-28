Apple до сих пор не озвучила даты анонса новой линейки смартфонов iPhone 12. По слухам, событие должно произойти 10 сентября. Сейчас в сети появилась интересная информация – полная характеристика типовой модели iPhone 12 Pro Max.

Информацию обнародовал инсайдер под ником Leaks.

К теме iPhone 12 в рабочем состоянии засветился на видео

Как видим, инсайдер раздобыл скриншоты, которые очень напоминают официальный сайт Apple, там размещена вся информация о новинках. Не исключено, что это была внутренняя утечка.

Характеристики iPhone 12 Pro Max

Как свидетельствуют скриншоты, iPhone 12 Pro Max получит экран OLED Super Retina XDR диагональю 6,7 дюйма. Разрешение камеры 16 Мп. Набор объективов не изменится: широкоугольный, сверхширокоугольный и телемодуль. Также он будет иметь поддержку записи видео 4К с частотой 240 к/с. Важно, что экран получит частоту обновления кадров 120 Гц. Новинка будет работать на базе чипа Apple A14 и получит защиту от внешних воздействий по стандарту IP68.

Также iPhone 12 Pro Max должен работать на 2 часа дольше, чем предшественник. Есть поддержка 5G и новая мощная SoC.

Интересно iPhone 12: эксперты уже раскритиковали будущую новинку

Цена

Стоимость iPhone 12 Pro Max стартует от 1 100 долларов (29 700 гривен).