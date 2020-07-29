Большинство информации, которую мы получаем о будущих смартфонах iPhone 12, откровенно разочаровывает. Наконец появились и хорошие новости. Они касаются топовой версии линейки iPhone 12 Pro Max.

Apple уже зарегистрировала у китайского и корейского регуляторов аккумулятор iPhone 12 Pro Max, передает Mydrivers.

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Детали

Батарея получила маркировку A2389. Это и свидетельствует о принадлежности батареи к Apple. Подобные батареи компания устанавливает в свои смартфоны.

Емкость этой батареи составляет 4380 мАч. Напомним, что это рекордный показатель для смартфонов iPhone за все время существования компании. Такой аккумулятор получит самый большой смартфон линейки iPhone 12 Pro Max.

Новые данные о батарее iPhone 12 / Скриншот

Правда, ранее была информация, что iPhone 12 Pro получит батарею на 2775 мАч. Эти данные подтверждала фотография аккумулятора, которая появилась в базе данных южнокорейского регулятора SafetyKorea.

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Хочется верить, что емкость батареи будет все же больше 4000 мАч. Или остается надеяться на энергоэффективность процессора будущих новинок.