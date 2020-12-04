Недавно мы сообщали о проблемах в работе iPhone 12 mini. А сейчас пользователи заявляют о том, что смартфоны линейки iPhone 12 теряют подключение к мобильным сетям 4G и 5G.

Такие жалобы от пользователей поступают еще с конца октября, пишет издание Gsmarena.

К теме iPhone 12 mini разочаровал владельцев: что не так со смартфоном

Что опять не так

На проблему с подключением к мобильной сети пожаловалось уже несколько сотен владельцев iPhone 12. Она распространена среди всех четырех моделей этой серии. Чаще всего проблема возникает у пользователей американских мобильных операторов Verizon и AT & T. Тем не менее, клиенты польского оператора T-Mobile тоже сталкиваются с потерей подключения к сети.

Владельцы iPhone 12 также уточняют, что в основном потеря связи происходит, когда они перемещаются на машине.

Как решить проблему

Как пишут сами пользователи, им помогает включить, а затем снова выключить режим полета. После этого подключение к сети происходит.

Интересно Apple признала проблемы с экранами различных моделей iPhone 12

В Apple говорят, что о проблеме знают. Сейчас их эксперты занимаются расследованием ситуации.