Мы еще не знаем официальной даты анонса новой линейки iPhone 12. И в сети уже немало слухов и утечек. Более того, инсайдер обнародовал видео, на котором можно увидеть iPhone 12 в рабочем состоянии.

Как передает Slashleaks, кусок видео можно увидеть на канале FRONT PAGE TECH.

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Детали

В ролике можно увидеть меню настроек устройства. Так, пользователи смогут более тщательно настраивать различные режимы камеры, например улучшенный ночной режим, запись видео в режиме 4K при 120 и 240 к/с, активное шумоподавление и зум.

Детали о iPhone 12: видео

Также владельцы iPhone 12 могут включать или выключать лазерный дальномер. Интересно, что на видео можно увидеть подтверждение частоты обновления изображения 120 Гц. Такую характеристику должны получить экраны старших Pro-версий iPhone 12.

Это довольно неожиданно, ведь последние утечки сообщали, что Apple буквально не успевает добавить такие экраны в нынешнюю новинку. И 120-герцевые дисплеи стоит ожидать только в линейке в 2021 году.

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Стоит ли доверять

Конечно, ролик не получил официального подтверждения. Вызывает вопросы также довольно большой вырез в верхней части экрана. Ведь эксперты сходятся во мнении, что в этом поколении "монобровь" должны существенно уменьшить.

Но должны добавить, что сам автор видео имеет высокий рейтинг доверия на сайте Slashleaks.